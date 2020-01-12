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Хаві повинен прийняти рішення про повернення в Барселону сьогодні

12:45 357 Читать на русском
Хаві повинен прийняти рішення про повернення в Барселону сьогодні
Хаві Ернандес / Фото з відкритих джерел

Іспанський гранд от-от може отримати нового тренера.

Каталонська Барселона квапить наставника катарського Аль-Садда Хаві Ернандеса з прийняттям рішення про призначення на посаду головного тренера іспанського клубу. Екс-футболіст "синьо-гранатових" повинен дати остаточну відповідь сьогодні, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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Агенти Хаві прямо зараз займаються редагуванням контракту 39-річного фахівця з ''блаугранас''. Раніше Хаві зустрівся з директором Барси Оскаром Грау і технічним секретарем Еріком Абідалем. Якщо Хаві прийме пропозицію Барселони зараз, то каталонський клуб вже у понеділок звільнить Ернесто Вальверде. В іншому випадку 55-річний фахівець продовжить свою роботу в команді до літа, а потім його замінить Хаві.

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Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Аль-Садд Аль-Садд Хаві Ернандес Хаві Ернандес Ерік Абідаль Ерік Абідаль Барселона Барселона
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