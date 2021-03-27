Хаві порекомендував тренера Барселоні
Легенда Барселони Хаві, який нині тренує катарський Аль-Садд, оцінив потенціал наставника збірної Німеччини Йоахіма Льова.
"Льов – чудовий тренер. Він прагнув до видовищного, атакувального футболу, завдяки якому виграв чемпіонат світу. Льов допоміг Німеччині розвинути інше розуміння футболу, яке нагадує мені багато чим те, що я знаю по Іспанії та Барселоні.
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Він підійшов би Барсі через його розуміння гри і через його особистість", – цитує Хаві Suddeutsche Zeitung.
Нагадаємо, ЗМІ все частіше називають Хаві одним з головних кандидатів на тренерське крісло "блаугрнас". Чинний наставник збірної Німеччини Йоахім Льов заявив, що покине свою посаду після Євро-2020.
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