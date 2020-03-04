Хаві поміркував, коли зможе очолити Барселону

Колишній хавбек Барселони, а нині головний тренер катарського Аль-Садда Хаві Ернандес розсекретив свою мрію.

"Чи надовго я в Катарі? Не знаю, що мене чекає як тренера. Зовсім недавно мені випала можливість піти в Барсу, мене туди кликали в січні, але зараз ненайкращий час.

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Аль-Садд великий і дуже хороший клуб в Катарі, тому поки нам ще належить багато чого виграти.

Моя мета в майбутньому – тренувати Барселону. Це мрія, і я сподіваюся, що вона збудеться. Влітку цього року або потім – не знаю. Але це безперечно мене цікавить", – сказав Хаві для YouTube-каналу Nobel.

Нагадаємо, у січні поширювались чутки, що Хаві повинен замінити Ернесто Вальверде на посаді наставника Барси, але в підсумку каталонський гранд очолив Кіке Сетьєн.

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