Наставник Барселони Хаві поділився очікуваннями від матчу з Жироною, який відбудеться в 16-му турі Ла Ліги.

"Мічел Санчес є чудовим тренером і має філософію, подібну до нашої. Вони хочуть бути головними героями з м'ячем і дуже динамічні.

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Цього року у них більше індивідуальності з Савіньо, Циганковим, Довбиком, Іваном Мартіном. Я думаю, що вони можуть прагнути виграти Лігу, вони показали це. Вони лідери. Мені подобається, як вони атакують, вони сміливі, іноді вони залишаються позаду сам на сам", – цитує Хаві видання Sport.es.

Нагадаємо, Жирона Віктора Циганкова й Артема Довбика посідає другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. Після 15 зіграних матчів підопічні Мічела мають у своєму активі 38 балів.

Поєдинок між Барселоною і Жироною відбудеться у неділю, 10 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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