"Відчуття, що у нас негативна динаміка. Ми стараємося, у нас є віра, самоповага. Це була можливість залишитися на вершині, а ми пішли з порожніми руками. Не використали свої моменти, а суперники добре захищалися. Потрібно докласти зусиль, щоб змінити динаміку.

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Мені майже нема чого сказати, мені неприємно. Суперник розпочав матч дуже інтенсивно. Фаті міг зробити рахунок 2:2, але відразу після цього Реал отримав право на пенальті. Нам просто не щастить. Знаємо, що у нас не все гаразд. Ми говорили про те, що треба завадити супернику контратакувати, але вже в перші хвилини він упіймав нас на цьому і відкрив рахунок. Будівництво нашої команди триває, але нам необхідно підвищувати свою конкурентоспроможність.

Не думаю, що на команду вплинув результат у Лізі чемпіонів. Ми домінували, ми змусили Реал грати на його половині, попри те, що проводили не найкращий матч, ми створювали моменти. Якщо ми хочемо перемагати в таких матчах, ми повинні змінити свій менталітет. Повинні бути більш зрілими", – цитує Хаві Marca.

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