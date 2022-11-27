Головний тренер Барселони Хаві Ернандес розповів, що давно не бачив себе у ролі чийогось асистента.

"Це була несподівана можливість. Я спілкувався з ними через свого агента. Мав можливість приєднатися до тренерського штабу Тіте і працювати з ним. Однак хотів бути головним тренером і дочекався можливості, очоливши Барселону.

Хаві готовий до звільнення з Барселони – одна умова остаточно поховає тренера

Я сказав би, це була історична можливість. Я перебуваю там, де хочу бути, – у найкращому клубі світу, у клубі, який у моєму серці", – цитує Хаві Goal.

Нагадаємо, іспанський фахівець очолив Барселону рік тому, змінивши Рональда Кумана. Поки на Хаві не здобув жодного трофея на чолі каталонців і двічі поспіль не подолав груповий етап Ліги чемпіонів.

Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катару