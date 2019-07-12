Хаві оцінив потенційні трансфери Неймара та Грізманна в Барселону

Легенда Барселони Хаві Ернандес підтримав потенційні трансфери каталонського клубу.

"Неймар став би неймовірним придбанням. Але, чесно кажучи, цей трансфер здається мені майже неможливим. Думаю, що оформити його дуже складно.

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Але у футболі було безліч речей, які, як я думав, ніколи не відбудуться. Наприклад, таких, як перехід Неймара ПСЖ за 222 млн євро. Тому нам потрібно почекати. Без сумнівів, він один з найкращих гравців у світі, але давайте подивимося, як діятиме Барселона.

Грізманн – чудовий футболіст, світова зірка. Він робить різницю в матчах за Атлетіко і збірну Франції. Це екстраординарний гравець. Офіційного підтвердження ще не було, але схоже, що він все-таки перейде в Барселону. Вважаю, що це буде прекрасне підсилення.

Як Антуан впишеться в схему команди? Потрібно запитати у Вальверде. Він складе пазл. Перехід Грізманна означатиме, що Вальверде бачить його в цьому складі. Грізманн стане чудовим придбанням", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, нещодавно Хаві Ернандес очолив катарський Аль-Садд, за який виступав протягом останніх 3-х сезонів.

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