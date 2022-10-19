Якщо команда не набере 6 очок у найближчих матчах проти Вільяреала та Атлетіка, то керівництво "кулес" серйозно задумається над зміною тренера, повідомив інсайдер Жоан Фонтес.

Хаві після поразки від Реала визнав, що у Барселони системні проблеми

Хаві отримав бажане підсилення влітку і потужно розпочав сезон, однак останні кілька тижнів можуть перекреслити всі зусилля. Барселона на межі вильоту з ЛЧ, а також програла Ель Класіко, віддавши Реалу чисту першу сходинку Прімери. Президент Жоан Лапорта розраховував на миттєвий спортивний успіх і підвищення прибутків, тому клуб ніяк не може терпіти затяжну кризу.

Хаві під тиском очікувань може вдатися до певних експериментів у завтрашньому матчі з Вільяреалом. AS прогнозує, що Маркоса Алонсо раптом змістять у центр захисту, а на флангах вийдуть Бальде і Кунде (француз вже здоровий). Серхіо Бускетс дуже слабко провів Ель Класіко, тому центр поля сформують де Йонг, Педрі та Гаві. У атаці незмінним залишиться лише Роберт Лєвандовскі, а от Рафінья і Дембеле поступляться місцем Фаті та Феррану Торресу на "крилах".

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