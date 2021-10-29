41-річна легенда повернеться у Барселону, стверджує Diario Sport. Сьогодні Хаві зустрівся з керівництвом Аль-Садда і остаточно домовився про свій відхід.

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Барселоні не доведеться платити 1 мільйон євро компенсації катарцям за Ернандеса. Фахівець мав усну домовленість, що, якщо отримає запрошення від каталонців, Аль-Садд відпустить його безкоштовно. Хаві вже зустрічався зі своїми нинішніми підопічними та повідомив їм про свій відхід.

Втім, він не буде негайним. Керівництво попросило 41-річного тренера ще затриматись на дві важливі зустрічі чемпіонату (проти Аль-Ахлі Дохи і Аль-Духайля). Відтак, до 4 листопада офіційного повідомлення про відхід не буде.

До слова, зараз Хаві у Барселоні "підстраховує" Серхі Бархуан. Його Жоан Лапорта призначив тимчасовим тренером і саме він, вочевидь, буде на тренерському містку "блаугранас" в матчі ЛЧ проти Динамо у Києві.

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