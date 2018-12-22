Хаві: Останнім часом Реал не грає в футбол, вони займаються якимось іншим видом спорту

Колишній хавбек Барселони Хаві поділився своєю думкою про гру Реала.

"Останнім часом Реал не грає в футбол. Вони займаються якимось іншим видом спорту. Їм вдалося підкорити останні три Ліги чемпіонів завдяки індивідуальним якостям деяких гравців.

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Зараз же, коли суперник атакує, створюється враження, що частина команди взагалі не бере участі в грі. У Реала немає командної гри, а перемоги досягаються за допомогою класу гравців.

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Я думав, що без Роналду Реалу буде краще, він стане справжньою командою. Однак зараз команда дійсно має потребу в ньому", – цитує Хаві Джанлука Ді Марціо.