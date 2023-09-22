Каталонський клуб офіційно повідомив про підписання нового контракту до 30 червня 2025-го з можливістю продовження ще на рік.

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Хаві очолив рідну Барселону у листопаді 2021 року. Легенді вдалося налагодити атмосферу в роздягальні, запросити іменитих новачків і впевнено виграти минулий розіграш Ла Ліги. Щоправда, в Лізі чемпіонів "кулес" провалювались – два поспіль вильоти на груповій стадії.

Новий сезон Хаві розпочав потужно. Барса втратила всього 2 очки у 5 турах чемпіонату і переслідує Реал, а в ЛЧ стартувала з розгрому Антверпена (5:0). У цій групі також є Шахтар, з яким каталонці проведуть спарку 25 жовтня і 7 листопада.

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