Іспанський фахівець після завершення сезону покинув "блаугранас", оскільки не знайшов порозуміння з керівництвом клубу.

Барселона не може зареєструвати 9 гравців основної команди – проблеми каталонців тільки погіршаться

Як повідомляє Sport.es, 44-річний тренер не планує повертатися до роботи наступного сезону, хоча вже поспілкувався з кількома клубами. Після паузи Хаві було б цікаво попрацювати в АПЛ. Він вважає лігу цікавою для себе.

Нагадаємо, що іспанець очолив Барселону у листопаді 2021 року. З "кулес" Хаві здобував титул чемпіона Іспанії та вигравав Суперкубок.

Лунін "звабив" іспанську політикиню, Рюдігер тикав "факи", Анчелотті підставив дитину – парад Реала після ЛЧ