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Хаві: Неймар входить у топ-3 найкращих футболістів світу

5 травня 11:01 286 Читать на русском
Хаві: Неймар входить у топ-3 найкращих футболістів світу
Хаві, Мессі та Неймар / Getty Images

Легенда Барселони Хаві Ернандес засипав бразильця компліментами.

"Що стосується футболу, Неймар, безсумнівно, входить у топ-3 чи топ-5 найкращих гравців світу. Він робить різницю на полі.

Сподіваюся, він повернеться у Барсу. Хочу, щоб за клуб виступали тільки найкращі. Я грав поруч з ним. Неймар дуже позитивний, він додасть хорошої атмосфери в роздягальні.

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Повторне придбання Неймара було б винятковим трансфером. Це те, що може зробити різницю на користь Барселони", – цитує Хаві видання Mundo Deportivo.

Хаві провів у команді з Неймаром 2 сезони, після чого перейшов у Аль-Садд – зараз легендарний іспанець очолює катарську команду. Ней у 2017-му за 222 мільйони змінив Барселону на ПСЖ.

Дивно, що Хаві говорить про повернення бразильця в Іспанію, зважаючи на свої стосунки з Катаром, який, по суті, володіє Парі Сен-Жермен.

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