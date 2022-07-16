Сьогодні делегація каталонців вирушила у Сполучені Штати Америки. Але 42-річний фахівець залишився в Іспанії, інформує Marca.

Барселона оголосила склад на літнє турне – Хаві вирішив дилему де Йонга і викинув п'ятьох гравців за борт

Річ у тім, що Хаві ще у статусі гравця Аль-Садда відвідував Іран. Згідно з законодавством, кожен, хто був у цій країні, не може в'їхати в США просто так. Для цього потрібен спеціальний дозвіл. У п'ятницю Барселона нібито розв'язала цю проблему, але, прибувши в аеропорт, Хаві не отримав "зелене світло" на переліт.

Тепер доведеться чекати понеділка, щоб клуб все залагодив і наставник приєднався до команди перед грою з Інтер Маямі. Цей спаринг запланований на 20 липня. Далі відбудуться матчі проти Реала, Ювентуса та Нью-Йорк Ред Буллз.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги