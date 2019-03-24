Хаві не зіграє за збірну Каталонії проти Венесуели – відома причина

Легенда Барселони, а нині хавбек катарського Аль-Садда Хаві Ернандес не допоможе збірній Каталонії у спарингу проти Венесуели.

"Мені дуже шкода оголосити, що я не зможу взяти участь у матчі збірних Каталонії і Венесуели.

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Мої зобов'язання перед клубом не дозволяють мені прибути на матч. Сподіваюся, наступного разу я буду там з усіма вами", – написав Хаві в Instagram.

Нагадаємо, 39-річний півзахисник захищав кольори Барселони з 1998 до 2015 року.

Товариський поєдинок між Каталонією та Венесуелою відбудеться 25 березня в Жироні.

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