"Перший тайм був зовсім невдалим. Команда виглядала морально і фізично втомленою, це наслідок попереднього матчу в Лізі Європи. Але другу 45-хвилинку ми провели набагато краще. Ми досягли своєї мети, тому що працювали та вірили в успіх до кінця. Гол Люка де Йонга дав нам дуже багато, він – чудовий професіонал, який заслужив на це.

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Нам не вдавалося розв’язати проблему з подачею м’яча, але ми взяли три очки, які є золотими. Ключові моменти матчу – сейв тер Штегена та гол де Йонга. Це деталі, які впливають на результат. У нас чудовий воротар і нападник, вони доклали величезних зусиль, як і вся команда.

Заміни викликані втомою гравців. Ми дали можливість футболістам, які проводять багато хвилин на полі, відпочити. Динаміка дуже позитивна, треба йти далі. Ла Ліга – дуже складний чемпіонат. Реал практично не програє. І в них, і в нас складні графіки. Якщо вони втратять очки у двох наступних турах, можливо, ми зможемо повірити у щось більше", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, коли іспанець очолив Барсу у листопаді, команда йшла дев'ятою у Прімері. Зараз "блаугранас" розташувались другими, відстаючи від Реала на 12 очок і маючи матч у запасі.

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