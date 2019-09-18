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Хаві назвав трьох фаворитів Ліги чемпіонів сезону 2019/20

18:18 739 Читать на русском
Хаві назвав трьох фаворитів Ліги чемпіонів сезону 2019/20
Хосеп Гвардіола та Хаві Ернандес / Фото ФК Барселона

Легенда Барселони, а нині наставник катарського Аль-Садда Хаві Ернандес поділився очікуваннями від цьогорічного розіграшу ЛЧ.

 

"Крім Барселони фаворитами цього сезону я вважаю Манчестер Сіті та Ліверпуль.

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Ми вже знаємо, що Ліверпуль володіє всіма якостями, щоб перемогти в Лізі чемпіонів. Це дуже сильна команда. Що стосується Сіті, після двох титулів чемпіона Англії, думаю, для Пепа в цьому сезоні пріоритетом буде перемога в Лізі чемпіонів.

Ніколи не знаєш, що станеться далі, але я бачу в цих трьох клубах потенційних переможців", – цитує Хаві Mirror.

Нагадаємо, в груповому етапі ЛЧ Манчестер Сіті зустрінеться з донецьким Шахтарем, загребським Динамо та Аталантою. В першому матчі Барса втратила очки, розписавши нічию з Борусією Д (0:0), а Наполі сенсаційно вдома переграв Ліверпуль (2:0).

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