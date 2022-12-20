Хаві назвав пріоритетний турнір для Барселони на сезон
Хаві вважає, що перемога в чемпіонаті Іспанії надасть Барселоні стабільності.
"Ми були зобов'язані вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, але команді не вистачило зрілості. Тепер нашим пріоритетом цього сезону стане чемпіонат Іспанії. Чому? Тому що матчі Ла Ліги грають щотижня. Перемога у цьому турнірі дасть нам стабільність".
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"Звичайно, ми раді брати участь у Суперкубку Іспанії, Лізі Європи. Але Ла Ліга – на першому місці. Звичайно ж, я хотів би виграти і чемпіонат, і Лігу Європи", – наводить слова Хаві Barca TV.
Наразі Барселона посідає перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Команда також бере участь у Кубку та Суперкубку Іспанії, а також у Лізі Європи.
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