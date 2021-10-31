Хаві намагається власноруч владнати питання з Аль-Саддом щодо свого майбутнього відходу, повідомляє Marca.

Аль-Садд зробив заяву щодо повернення Хаві в Барселону

Барселона ж не контактувала з катарським клубом та очікує на результат переговорів із фахівцем. У Аль-Садді незадоволені ажіотажем щодо можливого приходу Хаві в Барселону, оскільки це сприймається як належне.

До слова, зараз Хаві у Барселоні "підстраховує" Серхі Бархуан. Його Жоан Лапорта призначив тимчасовим тренером і саме він, вочевидь, буде на тренерському містку "блаугранас" в матчі ЛЧ проти Динамо у Києві.

Пройшов школу Кройфа, страждав з ван Галом і ганьбився проти Динамо – Барса обрала тренера, який підстрахує Хаві у Києві