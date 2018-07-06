Хаві може очолити збірну Іспанії

Екс-півзахисник Барселони Хаві може стати головним тренером збірної Іспанії.

Хавбек Аль-Садда Хаві може завершити кар'єру для того, щоб очолити збірну Іспанії, повідомляє Deportes Cuatro.

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38-річний футболіст вже має тренерську ліцензію і з січня 2019 року мав очолити катарський клуб.

Також серед претендентів наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес.

Іспанія провалила чемпіонат світу-2018, сенсаційно поступившись Росії в серії пенальті в 1/8 фіналу.

"Я добре почуваюся, але мені непросто покидаюти професіональний футбол. Я досі насолоджуюсь футболом і моя ідея насолоджуватись, поки тіло дозволяє. Я йду крок за кроком. Я досі тренуюсь і також мав тренерські курси", – сказав Хаві.