Хаві може очолити топ-клуб з АПЛ – конкуренцію екс-тренеру Барселони складе наставник українця
Керівництво Тоттенхема активно шукає заміну головному тренеру Ангелос Постекоглу.
"Шпори" проводять досить неоднозначний сезон. Попри те, що Тоттенхем досі веде боротьбу в Лізі чемпіонів, в АПЛ справи йдуть гірше – 16 місце.
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Після завершення сезону "шпори" планують не продовжувати співпрацю з Ангелос Постекоглу. Як повідомляє The Sun, керівництво клубу розглядає кандидатуру Хаві на посаду наставника команди. Крім екс-тренера Барселони у шорт-листі Тоттенхема є Андоні Іраола, який очолює наразі Борнмут Іллі Забарного.
Нагадаємо, після відходу з Барселони Хаві перебуває без клубу. З "кулес" іспанець виграв титул чемпіона Іспанії та Суперкубок.
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