Як повідомив журналіст-інсайдер Флоріан Плеттенберг, Хаві може посісти тренерську посаду в команді Аль-Хіляль, яка нещодавно розпрощалася з португальцем Жорже Жезушем.

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45-річний іспанець є пріоритетною кандидатурою у керівництва Аль-Хіляля.

Хаві перебуває без роботи з літа 2024 року, коли він залишив тренерський пост у Барселоні, який обіймав з осені 2021 року. Каталонці під його керівництвом виграли чемпіонат Іспанії та Суперкубок країни.

Аль-Хіляль 29 квітня не зміг вийти у фінал азійської Ліги чемпіонів, програвши в 1/2 фіналу Аль-Ахлі (1:3). У турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Хіляль посідає 2-ге місце, маючи 62 очки після 29 матчів. Від лідируючого Аль-Іттіхада команда відстає на 6 пунктів.

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