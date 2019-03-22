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Хаві: Мессі – найкращий гравець в історії футболу

21:43 15 Читать на русском
Хаві: Мессі – найкращий гравець в історії футболу
Ліонель Мессі та Хаві / AS

Екс-хавбек Барселони Хаві назвав Ліонеля Мессі найкращим гравцем в історії футболу.

"Ліонель показує в кожному матчі, чому є найкращим кращим. Він виходить і робить різницю, і так відбувається вже протягом 12 років, це неймовірно.

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Я грав поруч з ним, його навички неймовірні. Він є найкращим гравцем в історії футболу", – сказав Хаві sport.es.

Хаві та Мессі грали пліч-о-пліч у період з 2005 по 2015 роки, коли хавбек перейшов у катарський Аль-Садд.

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