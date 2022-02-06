Боси Барселони "одержимі" ідеєю трансферу Холанда, тоді як Хаві переконаний, що каталонцям потрібно посилити оборонні редути якісним центральним захисником, повідомляє Diario Sport.

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Фаворитом наставника є Жюль Кунде, який, на його думку, має характеристики захисника майбутнього: потужність, техніку та універсальність. Здійснити трансфер буде непросто, адже Севілья вимагає за оборонця не менше 80 млн євро. У Барселоні переконані, що гравець обере саме каталонський клуб, якщо вдасться владнати фінансову сторону переходу.

Додамо, що Кунде провів 25 матчів за Севілью в цьому сезоні та відзначився голом та асистом. Серед претендентів на центрбека є Челсі.

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