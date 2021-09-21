Іньєста назвав свого фаворита на тренерське крісло Барселони
Легенда Барселони Андрес Іньєста дав пораду своєму колишньому клубу.
"Чи бачу я Хаві на посаді головного тренера Барселони? Думаю, так. Хаві має достатньо впевненості та підготовки, щоб очолити каталонський клуб", – цитує Іньєсту Sport.es.
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Через невдалий старт Барселони у новому сезоні керівництво "блаугранас" розглядає кандидатів на тренерську посаду, а Рональду Куману був поставлений ультиматум щодо покращення результатів у найкоротші терміни.
Нагадаємо, екс-хавбек каталонців Хаві Ернандес наразі очолює катарський Аль-Садд.
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