Керівництву Барселони доведеться домовлятись, якщо каталонці все ж запросять легенду у тренерське крісло.

Після перепідписання угоди з Аль-Саддом, Хаві позбувся опції контракту, яка дозволяла йому безперешкодно покинути клуб у випадку запрошення від Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

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Катарські шейхи натомість встановили певну суму відступних. Чинний контракт 41-річного іспанця з Аль-Саддом розрахований до 2023-го.

Нагадаємо, нинішній тренер Барси Рональд Куман наближається до свого звільнення через невдалі результати команди. За даними різних джерел, Хаві є одни з основних претендентів на заміну нідерландського фахівця.

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