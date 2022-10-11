Тренер Барселони хоче, щоб його команда зіграла так, як останні пів години в Мілані.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди з Інтером у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбудеться у середу, 12 жовтня у Барселоні на "Камп Ноу".

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"У нас немає права на помилку. Барселона має зіграти так, як грала останні пів години в Мілані. Для нас це – фінал. Сподіваюся, на нас чекає чарівний вечір", - наводить слова Хаві Diario Sport.

"Перш за все, ми повинні краще зіграти в атаці. У першому таймі міланського матчу ми не розібралися з ролями Алонсо та Рафіньї. Потрібно було щось змінювати, грати агресивніше, вертикальніше. Потрібно зіграти сміливо з перших хвилин.

Так, ми вивчили та врахували свої помилки у першій грі з Інтером. Ми маємо більше домінувати на вільному просторі, більше атакувати другим темпом, бити з дальніх дистанцій", – зазначив тренер Барселони.

Нагадаємо, що у Мілані Інтер обіграв Барселону з рахунком 1:0.

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