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Мартінес незабаром підпише із Атлетіком 2-річний контракт. Окрім того, угода передбачатиме можливість продовження співпраці ще на 1 рік. До Баварії Мартінес перебрався саме з Країни Басків, де впродовж 6-ти сезонів захищав кольори Атлетіка.

Оскільки контракт хавбека з мюнхенцями чинний до літа 2021-го, то поточне трансферне вікно – остання можливість заробити на переході досвідченого виконавця. Баварія нібито відпустить його за менше, ніж 10 млн євро.

У сезоні 2019/20 Хаві Мартінес 24 поєдинки в усіх турнірах.

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