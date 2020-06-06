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Хаві Мартінес готовий піти з Баварії і вже має три варіанти для кар'єри

10:34 272 Читать на русском
Хаві Мартінес готовий піти з Баварії і вже має три варіанти для кар'єри
Хаві Мартінес / Getty images

Півзахисник мюнхенської Баварії Хаві Мартінес зізнався, що поки не має остаточного рішення щодо продовження своєї кар'єри.

"Я повинен сісти за стіл переговорів з Баварією. Мій контракт закінчується в 2021 році. Я готовий до всього. Те, що я спробував тут, було чудово. Зараз існує невизначеність щодо мого майбутнього, ми повинні почекати, адже поки ми не маємо уявлення, яким буде ринок і чи буде зіграна Ліга чемпіонів.

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Якщо піду, то я відкритий для всього. Не виключаю нічого, якщо це буде задовольняти мене як в спортивному, так і в особистому плані. Можливо, переїду і продовжу кар'єру в США, в Австралії або повернуся до Іспанії. Я провів шість неймовірних років у Більбао. Варіант з поверненням в Атлетік точно існує", – наводить слова Мартінеса Goal.

До слова, у поточному сезоні Мартінес у складі Баварії взяв участь в 19 зустрічах у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Іспанець виступає за мюнхенців з 2012 року. Раніше хавбек захищав кольори Атлетіка з Більбао та Осасуни. Контракт Хаві з німецьким клубом розрахований до 30 червня 2021 року.

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Німеччина Хаві Мартінес Хаві Мартінес Баварія Баварія Атлетік Атлетік
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