"Ми злі, адже втратили дуже хорошу нагоду, золоту, щоб вирватися серед претендентів на Лігу чемпіонів. З чемпіонством ми фактично прощаємось.

Гол екс-зірки Карпат і продовження прокляття каталонців у відеоогляді матчу Барселона – Кадіс – 0:1

Я особливо розлючений. Ми маємо грати з більшою рішучістю, створювати більше можливостей. Ми готувались до цього. Я несу відповідальність за це, треба вимагати більше ентузіазму.

Неприйнятно програвати Кадісу, але попереду залишилось сім фіналів. Цього разу ми не грали так, наче це був фінал. Вдома ми повинні показувати більше бажання та більше характеру", – наводить слова Хаві Goal.

Барселона зганьбилася у матчі з Кадісом, зазнавши поразки на Камп Ноу – екс-нападник Карпат забив переможний гол