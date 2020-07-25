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Хаві хоче запросити до свого клубу ще одну іспанську легенду

10:00 - Читать на русском
Хаві хоче запросити до свого клубу ще одну іспанську легенду
Хаві і Сілва / Getty Images

Катарський Аль-Садд у трансферній роботі орієнтується на досвідчених зірок з Європи.

Головний тренер команди Хаві хоче запросити хавбека Манчестер Сіті Давіда Сілву, інформує ESPN.

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Аль-Садд вже підписав ветерана Вільяреала Санті Касорлу, але на цьому плани клубу не завершуються. Хаві сподівається вмовити на переїзд в Катар і Сілву, який попрощається з Манчестер Сіті після 10 років виступів на Етіхаді. Одноклубником Зінченка нібито цікавилася Валенсія, проте щедра пропозиція і давній друг на посаді тренера Аль-Садда можуть вплинути на рішення 34-річного хавбека.

Додамо, що Давід Сілва провів 37 матчів у всіх турнірах поточного сезону, відзначився 6 голами та 10 асистами.

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