Хаві хоче бачити Алвеса на тренуваннях Барселони якнайшвидше – ветеран не зможе грати до січня
19:23 - Читать на русском
Вже з понеділка Дані Алвес розпочне завойовувати авторитет у роздягальні Барселони.
Дані Алвес зможе грати за Барселону лише з січня, але наставник каталонців Хаві Ернандес наполягає, щоб 38-річний бразилець якнайшвидше долучився до тренувального процесу, повідомляє Diario Sport.
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Очікується, що 15 листопада легенда пройде медогляд і в цей же день проведе дебютне заняття.
Нагадаємо, Дані підписав з Барсою контракт до кінця сезону, з можливістю продовження ще на рік. Алвес добре знайомий з каталонцями, адже захищав кольори цього клубу у 2008-2016 роках.
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