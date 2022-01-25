З 2020 року Унсуе бореться зі страшною хворобою – бічний аміотрофічний склероз. Сьогодні, 25 січня, відбулася прем'єра фільму "Варто жити", спрямованого на боротьбу з важкою недугою. Хаві, Луїс Енріке та Хосеп Гвардіола особисто супроводжували 54-річного Унсуе під час заходу.

Прем'єра фільму на телебаченні відбудеться у четвер. Перед початком заходу слово взяв сам Унсуе, який розповів про свої відчуття і перебіг лікування, повідомляє Cuatro.

На жаль, невиліковна хвороба поступово прогресує. За неповних два роки після встановлення невтішного діагнозу тренер вже не може самостійно пересуватися.

Нагадаємо, раніше від БАС помер Фернандо Ріксен, який кілька років був прикутий до інвалідного візка.

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