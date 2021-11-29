Зимова чистка в Барселоні може зачепити навіть ключових гравців нинішнього складу.

Керманич "блаугранас" Хаві Ернандес не буде утримувати нападника Мемфіса Депая від переходу в інший клуб, повідомляє El Nacional.

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Нідерландець влітку приїхав на Камп Ноу вільним агентом, проте виступає дещо нестабільно і має проблеми з фізичною формою. Хаві не проти, якщо 27-річного форварда продадуть у січні і приведуть гравця іншого формату. Керівництво може погодитися на цю ідею, оскільки Депай підписував контракт лише до літа 2023-го і зовсім скоро стане "ризикованим" активом.

Барселона оцінює свого найкращого бомбардира (19 матчів, 8 голів) у 40 млн євро. Жозе Моурінью нібито зацікавлений у послугах нідерландця, проте є сумніви у спроможності Роми заплатити таку суму.

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