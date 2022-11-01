Окрім чемпіонату та Кубка Іспанії, каталонська команда також візьме участь у Лізі Європи і Суперкубку Іспанії.

Головний тренер Барселони Хаві пообіцяв, що у 2023 році каталонська команда під його керівництвом точно виграє якийсь турнір.

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"Я налаштований позитивно. Думаю, що ми на правильному шляху, нам потрібен лише час. Давайте дочекаємось 2023 року, щоб дізнатися, які у нас є варіанти. В ігровому плані за останній рік ми зробили декілька кроків вперед. Хоча ці кроки, можливо, менші, ніж ми розраховували. Однак нам слід зберігати спокій і продовжувати старанно працювати", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Барселона бере участь у чемпіонаті Іспанії, Кубку Іспанії, і зіграє в Лізі Європи та Суперкубку Іспанії.

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