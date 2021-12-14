Головний тренер Барселони Хаві Ернандес поділився враженнями від жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де каталонці зустрінуться з Наполі.

"Нам не пощастило. Цей матч стане ще однією даниною пам'яті Марадоні. Нам доведеться грати на найвищому рівні, бо Наполі – команда рівня Ліги чемпіонів.

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До цього матчу ще два місяці, і я сподіваюся, що до того моменту ми підійдемо у найкращому стані, ніж зараз. Ми працюємо, щоб Барса повернулася на те місце, на яке заслуговує. Але зараз наша сувора реальність є такою.

Потрібно спробувати виграти Лігу Європи, щоб потрапити до Ліги чемпіонів", – цитує Хаві Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Барселона не змогла пройти груповий етап ЛЧ та потрапила у плей-офф Ліги Європи. Перший матч Барселона – Наполі заплнаований на 17 лютого.

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