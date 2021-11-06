Хаві: Барселона – найкращий клуб світу, який не може грати внічию чи програвати
Новоспечений наставник "блаугранас" Хаві озвучив свою головну мету у каталонському клубі.
"Ми працюватимемо на максимум. Все-таки Барселона – найкращий клуб світу, а найкращий клуб світу має перемагати. Він не може грати внічию чи програвати. Тож у мене будуть максимальні вимоги.
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Ми намагатимемося ощасливити гравців. Потрібно наполегливо працювати, ставити чіткі цілі і, звісно, намагатися перемагати. Я налаштований дуже позитивно. Доведеться попрацювати, щоби все вийшло.
Я теж проходив через важкі ситуації. Наразі не найкращий момент в історії Барселони, але я хочу показати клубу свої ідеї. І наполегливо працювати, створюючи команду.
Я гадаю, це питання командної роботи. Я з нетерпінням чекаю на можливість все виправити. Але, звичайно, мені потрібно поговорити з гравцями, щоб зрозуміти, як справи. Я дуже вдячний Серхі Бархуану за його роботу. Сьогодні на нього чекає ще один матч, і він дуже важливий. Командна робота – це найважливіше", – цитує Хаві Mundo Deportivo.
Нагадаємо, 41-річний фахівець підписав з Барселоною контракт до літа 2024 року.
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