Головний тренер Барселони Хаві Ернандес натякнув на те, що Ліонель Мессі може повернутися в рідний клуб.

У четвер, 23 лютого, Барселона зіграє матч-відповідь із Манчестер Юнайтед у раунді плей-офф Ліги Європи. На прес-конференції у Хаві запитали, що він думає про чутки, які відправляють Мессі з ПСЖ до Барселони.

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"Я вже неодноразово говорив про те, що Барселона – його дім. Двері відчинені, ми завжди раді його тут бачити. Ми у тісному контакті, але рішення щодо трансферу залежатиме від нього самого і від того, чим він хоче займатися в майбутньому.

Повторюся, Барса – його дім, не сумнівайтеся. Ми будемо тільки раді, найкращий гравець в історії футболу завжди впишеться у команду", – наводить Sport.es слова Хаві.

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