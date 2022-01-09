"Таке кіно ми вже бачили у матчі проти Осасуни (2:2 – прим.). Ми повинні знати, як захищатись, володіючи м'ячем, а також бути більш терплячими.

Гранада – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні через індивідуальні помилки ми часто втрачали м'яч. Треба ставитися до цього самокритичніше. То були наші помилки. Ми втратили два життєво важливі очки.

Жаль, але ми самі помилялися. Нам не вистачає досвіду і вилучення створило нам проблеми. Я побачив прояви не сильних сторін суперника, а наших слабкостей. У другому таймі ми мали тримати гру під контролем.

Ми повинні створювати більше моментів, щоб перемагати. Якщо ми хочемо рости, то час уже починати. Ми розсерджені через те, що втратили два життєво важливі очки.

Люк де Йонг є гравцем нашої команди, як і решта. Він професіонал. Я у захваті від того, що він забив.

Досвід та майстерність приходять у результаті виступів. Зараз від Гаві не можна вимагати більшого", – цитує Хаві Marca.

Після 20-ти турів Ла Ліги Барселона розташувалась на 6-й сходинці, Гранада – 12-та.

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