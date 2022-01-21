"Суперник жодного разу не дозволив нам повести в рахунку. Вони захищалися з такою інтенсивністю, з якою ми не могли зрівнятися. Я побачив дуже сильний Атлетік. Гол Педрі подарував нам надію, але зрештою ми вилетіли з Кубка.

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Це важка поразка, але у нас немає іншого шляху, крім як продовжувати працювати і думати про Ла Лігу та Лігу Європи. Потрібно бути відважними та змінити перебіг подій. Ми маємо емоційно відновити команду.

Мені не подобається слово "невдача", але якщо потрібно охарактеризувати цей результат, то нехай буде "досвід". Позитивним моментом є те, що ми боролися до кінця", – цитує Хаві Sport.es.

Після 20-ти турів Ла Ліги Барса розташувалась на 6-й сходинці, а в Лізі Європи на каталонців очікує протистояння з Наполі.

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