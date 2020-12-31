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Хаві – про пріоритети Манчестер Сіті: Гвардіола ще до початку сезону хотів помінятись з Клоппом трофеями

09:31 571 Читать на русском
Хаві – про пріоритети Манчестер Сіті: Гвардіола ще до початку сезону хотів помінятись з Клоппом трофеями
Хосеп Гвардіола та Хаві Ернандес / Фото Diario AS

Екс-хавбек Барселони, а нині наставник катарського Аль-Садда Хаві Ернандес переконаний, що Манчестер Сіті в нинішньому сезоні зробить ставку на Лігу чемпіонів.

"Пеп – природжений переможець. Відставання від Ліверпуля він сприймає болісно, ​​але він не здасться. Втім, він дивиться на речі реалістично. Відрив дуже великий, і навряд чи Манчестер Сіті стане чемпіоном АПЛ втретє поспіль. Великий шанс на те, що Пеп віддасть пріоритет Лізі чемпіонів.

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На його команду чекають два великих матчі з Реалом. Можливо, гравці отримають відпочинок перед цими зустрічами, чого б не сталося, якби команда залишалася в чемпіонських перегонах.

Пеп хоче вигравати кожен трофей, який може, але якби перед початком сезону запитали, що для нього важливіше, впевнений, він би вибрав Лігу чемпіонів. Він пожартував з Клоппом про те, що Манчестер Сіті і Ліверпуль могли б помінятися трофеями, але думаю, що в цьому жарті була частка правди", – цитує Хаві Daily Mail.

Після 20-ти турів АПЛ Сіті відстає від Ліверпуля на 14 очок. В плей-офф ЛЧ "містяни" зустрінуться з Реалом.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Хаві Ернандес Хаві Ернандес
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