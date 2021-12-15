"Результат цього матчу хвилює мене найменше. Ми побачили багато позитивного, наприклад, перший матч Дані Алвеса після повернення до складу, гру молодих гравців. Деякі футболісти прямо упродовж матчу змінювали свої позиції, і, гадаю, це була хороша перевірка. Молодь проявила характер.

Барселона – Бока Хуніорс – відеоогляд дебютного матчу Кубка Марадони

Дані Алвес зіграв дуже добре, ми вже бачили це раніше. Він може нам допомогти і в атаці, і в обороні. Також завдяки йому ми можемо покращити останній пас. Отже, Дані стане для нас величезною підмогою", – цитує Хаві AS.

Нагадаємо, напередодні відбувся товариський матч, у якому Барселона та Бока Хуніорс розіграли Кубок Марадони. Основний час завершився внічию, а у серії пенальті сильнішими виявилися аргентинці.

Алвес дебютував за Барселону після повернення – каталонці програли Бока Хуніорс у матчі Кубка Марадони