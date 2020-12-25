У Кая Хаверца своя атмосфера під час одного з головних свят. Зірка Челсі не позував на фоні ялинки зі сім'єю чи за вечерею.

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Кай вирішив відсвяткувати у нетиповій компанії – він опублікував фото у своєму Twitter, де усміхнений сидить зі своїм чотирилапим другом, одягненим у святкове вбрання. "Щасливого Різдва кожному", – написав півзахисник.

Вже завтра, 26 грудня, на Хаверца і Ко очікує важливий матч з Арсеналом. Загалом ж у 21-річного німця 18 зустрічей у футболці Челсі у всіх турнірах – чотири голи та стільки ж асистів.

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