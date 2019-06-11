Хаверц став найкращим гравцем сезону в Бундеслізі за версією футболістів – у трійці немає жодного представника Баварії

Півзахисник леверкузенського Байєра Кай Хаверц провів блискучий сезон 2018/19 у Бундеслізі.

Німецьке видання Kicker провело анонімне опитування 250 футболістів з клубів Бундесліги, в якому попросило опитуваних назвати головних героїв сезону-2018/19.

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У голосуванні за найкращого гравця лідером став 20-річний півзахисник Байєра Кай Хавертц, який отримав 20,8% голосів і випередив нападника дортмундської Борусії Марко Ройса (20%) і одноклубника Ройса Джейдона Санчо (14,8%).

Варто відзначити, що раніше Ройс став володарем нагороди найкращому гравцеві сезону, який проводила Німецька асоціація футболістів-професіоналів. У тому голосуванні брали участь всі гравці Бундесліги.

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В минулому сезоні Хаверц зіграв за Байєр 34 матчі у чемпіонаті Німеччини, в яких забив 17 м'ячів і віддав 4 гольові передачі.