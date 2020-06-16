Хаверц став найкращим гравцем місяця у Бундеслізі

Півзахисник леверкузенського Байєра Кай Хаверц визнаний найкращим гравцем чемпіонату Німеччини в травні.

Лідер "фармацевтів" – найкращий у Бундеслізі в минулому місяці, повідомляє офіційний сайт першості.

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У травні Хаверц провів 4 матчі в чемпіонаті, в яких забив 5 м'ячів. Це дозволило Байєру здобути 3 перемоги, а ще один матч завершився поразкою Леверкузена. У голосуванні за приз найкращому гравцю місяця атакувальний хавбек обійшов оборонців Баварії Кімміха та Павара, півзахисника Хоффенхайма Баумгартнера, фулбека Борусії Д Хакімі та форварда РБ Лейпциг Вернера.

Усього в нинішньому сезоні Кай Хаверц зіграв 27 поєдинків у Бундеслізі, в яких забив 11 голів і віддав 5 результативних передач.

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