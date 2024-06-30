Хаверц серед найкращих бомбардирів Німеччини на Євро – лише двоє забивали більше
Півзахисник збірної Німеччини Кай Хаверц відзначився чотирма голами на чемпіонаті Європи.
Кай Хаверц забив чотири голи на чемпіонатах Європи, зрівнявшись за цим показником з Дітером Мюллером, Гердом Мюллером, Руді Феллером і Лукасом Подольскі, повідомляє OptaJose.
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Це досягнення перевершили лише два німецькі гравці в історії чемпіонатів Європи: Юрген Клінсманн та Маріо Гомес, які забили по п’ять голів.
Нагадаємо, збірна Німеччини перемогла Данію у 1/8 фіналу Євро-2024 та продовжить виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія – Грузія.
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