Кай Хаверц забив чотири голи на чемпіонатах Європи, зрівнявшись за цим показником з Дітером Мюллером, Гердом Мюллером, Руді Феллером і Лукасом Подольскі, повідомляє OptaJose.

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Це досягнення перевершили лише два німецькі гравці в історії чемпіонатів Європи: Юрген Клінсманн та Маріо Гомес, які забили по п’ять голів.

Нагадаємо, збірна Німеччини перемогла Данію у 1/8 фіналу Євро-2024 та продовжить виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія – Грузія.

4 - Kai Havertz has scored four goals at the European Championship (Dieter Müller, Gerd Müller, Rudi Völler and Lukas Podolski also four), a record surpassed by only two German players in the history of the tournament: Jürgen Klinsmann and Mario Gomez (five). Reference. #EURO2024 pic.twitter.com/DG0cfxVdyH — OptaJose (@OptaJose) June 29, 2024

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