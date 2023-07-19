Хаверц пережив історичне фіаско під час туру Арсенала по США – відео фейлів зіркового новачка
Новачок Арсенала Кай Хаверц викликав насмішки незграбною участю в популярному челенджі.
Арсенал в ніч на 20 липня зіграє з командою зірок МЛС. В рамках розігріву футболісти змагалися в різних челенджах, як то влучання в перекладину чи воротарська дуель.
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Головним героєм став Кай Хаверц. Німець спершу приніс Арсеналу перемогу в змаганні на точність, набравши 86 очок. Але потім осоромився.
Кай став першим в історії, хто не забив жодного гола в челенджі ударів з повітря (його проводять з 2018 року). Жоржінью та Тімбер подавали, а Хаверц бив по воротах. Жодна з 14 спроб не досягла успіху.
Більшість слабких ударів німця потягнув воротар Буркі, декілька разів м'яч полетів вище воріт, а двічі Кай влучив у каркас. Така результативність викликала насмішки фанів.
Нагадаємо, що Хаверц перейшов з Челсі в Арсенал за 62 мільйони фунтів. Кай забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів-2020/21, однак його період на Стемфорд Брідж все одно вважається невдалим.