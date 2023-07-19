Арсенал в ніч на 20 липня зіграє з командою зірок МЛС. В рамках розігріву футболісти змагалися в різних челенджах, як то влучання в перекладину чи воротарська дуель.

"Тут багато талановитих гравців": Хаверц не може дочекатися зустрічі із Зінченком

Головним героєм став Кай Хаверц. Німець спершу приніс Арсеналу перемогу в змаганні на точність, набравши 86 очок. Але потім осоромився.

Кай став першим в історії, хто не забив жодного гола в челенджі ударів з повітря (його проводять з 2018 року). Жоржінью та Тімбер подавали, а Хаверц бив по воротах. Жодна з 14 спроб не досягла успіху.

Більшість слабких ударів німця потягнув воротар Буркі, декілька разів м'яч полетів вище воріт, а двічі Кай влучив у каркас. Така результативність викликала насмішки фанів.

Kai Havertz channels his inner Timo Werner, scores zero in Cross & Volley Challenge. Might want to look away Arsenal fans. ️ pic.twitter.com/1MxjaleVHX — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 19, 2023

Нагадаємо, що Хаверц перейшов з Челсі в Арсенал за 62 мільйони фунтів. Кай забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів-2020/21, однак його період на Стемфорд Брідж все одно вважається невдалим.