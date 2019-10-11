Хаверц може перейти в Барселону за 100 млн євро

Німецький півзахисник вже найближчим часом може опинитись у новій команді – за гравцем вишикувалась черга з топ-клубів Європи.

Скаути каталонської Барселони Рамон Планес, Горан Вучевіч і Боян Кркіч-старший залишилися задоволені грою півзахисника Байєра і збірної Німеччини Кая Хаверца у товариському матчі Німеччина – Аргентина, стверджує Mundo Deportivo.

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Каталонцям доведеться сплатити чималу суму за гравця, адже Байєр править за свого футболіста приблизно 100 млн євро. Раніше німецький клуб хотів отримати за молодого таланта близько 70 млн євро, однак інтерес інших клубів різко підняв трансферну вартість гравця.

До слова, у послугах Хаверца, окрім Барселони, зацікавлений ряд інших клубів, серед яких називають Манчестер Юнайтед, Ювентус, Баварію та дортмундську Борусію.

Контракт Хаверца з Байєром розрахований до літа 2022 року. У нинішньому сезоні на його рахунку три голи і асист в 10 матчах за "фармацевтів" у всіх турнірах.

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