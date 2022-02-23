"Ми продемонстрували хороший футбол, хоча перший тайм виявився дуже тяжким. Пройдено лише половину шляху, тепер потрібно перемагати у другому матчі. У нас багато хороших нападників, що добре для нас і погано для суперників.

Комфортна перемога лондонців у відеоогляді матчу Челсі – Лілль – 2:0

Проти Лілля ми не продемонстрували свій найкращий футбол, тому довелося несолодко. Ми не були агресивними, як завжди, але перемогли 2:0. Вважаю, що ми маємо хороші шанси виграти ще один трофей", – цитує Хаверца офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у минулому сезоні після приходу на тренерський місток Томаса Тухеля Челсі зумів виграти Лігу чемпіонів. Матч-відповідь 1/8 фіналу цьогорічного розіграшу турніру відубдеться 16 березня в Ліллі.

Челсі переміг Лілль у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – лондонці зробили вагому заявку на чвертьфінал