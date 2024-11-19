Ще один наш земляк – Максим Лень – отримав визнання в Європі.

Український півзахисник Максим Лень продовжив контракт з Фортуною, повідомляє офіційний сайт дюссельдорфського клубу.

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Угода 17-річного хавбека з німцями розрахована до літа 2026 року. Зазначається, що футболіст виступатиме за Фортуну U-23.

"Максим досяг значного прогресу, про що свідчать останні виклики до збірної. Як технічно потужний півзахисник, він особливо характеризується своєю надійністю з м'ячем та ігровим інтелектом. Продовження контракту для команди U-23 є логічним наслідком його виступів, і ми віримо, що він одразу закріпиться на старшому рівні", – зазначив спортивний директор Фортуни Штефан Фольмергаузен.

Нагадаємо, Лень – вихованець ФК Львів. Грав за Карпати, звідки після початку повномасштабного вторгнення переїхав у Німеччину. Виступав за збірні України U-17 та U-19.

До слова, Фортуна у турнірній таблиці Другої Бундесліги після 12-ти турів йде третьою, відстаючи від лідера – Ганновера – на 1 очко.

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